Il Paradiso delle Signore, oggi 31 marzo: Giuseppe minaccia la serenità della sua famiglia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Giuseppe continua a pretendere un prestito a suo figlio Salvatore deciso invece a non concederglielo. Ma le tensioni in casa non mancano e non fanno bene a nessuno, nemmeno ad Agnese. Madre e figlio chiederanno consiglio alle persone di cui si fidano. Intanto Umberto indaga su Dante Romagnoli e scopre cose poco rassicuranti… Torna l'appuntamento quotidiano con la soap Articolo completo: dal blog SoloDonna

