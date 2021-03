Il Paradiso delle signore anticipazioni 1° aprile | Ludovica fa una pazzia per Marcello

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ledella puntata del 1°delrivelano chesi troverà a fare un gesto inaspettato nei confronti di. Maria, invece, si preparerà per la usa prima intervista con la stampa e non potrà fare a meno di mostrare tutta la sua agitazione. Adelaide, invece, deciderà di andare contro Fiorenza e di liberarsi del suo ricatto. Il suo comportamento, però, potrebbe portare tutta la sua famiglia a vivere un momento davvero imbarazzante.1°: Adelaide si ribella a Fiorenza Nel corso della puntata del 1°delvedremo che Maria sarà intenta a prepararsi per la sua prima ...