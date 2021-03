Il nuovo appello dei tirocinanti calabresi: “Nessuna soluzione all’orizzonte” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riceviamo e pubblichiamo il nuovo appello dei tirocinanti calabresi. L’assessore al lavoro calabrese Fausto Orsomarso continua a tenerci con la canna del gas con la promessa di risolvere la nostra vertenza in ottica contrattualizzazione dopo anni e anni di tirocinio presso Enti Pubblici, Privati e Ministeri (Giustizia,Miur,Mibact) ma ad oggi non si è visto nulla di concreto (Ad oggi ha scritto soltanto due lettere al ministro del lavoro Andrea Orlando senza recarsi personalmente a Roma). La piaga del precariato in Calabria ha da anni raggiunto radici solide e difficili da estirpare soprattutto se a questa problematica si aggiunge quel totale disinteresse da parte della classe politica locale e non e da parte delle principali istituzioni nel trovare opportune soluzioni. E’ quello che pensano i circa 7.000 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riceviamo e pubblichiamo ildei. L’assessore al lavoro calabrese Fausto Orsomarso continua a tenerci con la canna del gas con la promessa di risolvere la nostra vertenza in ottica contrattualizzazione dopo anni e anni di tirocinio presso Enti Pubblici, Privati e Ministeri (Giustizia,Miur,Mibact) ma ad oggi non si è visto nulla di concreto (Ad oggi ha scritto soltanto due lettere al ministro del lavoro Andrea Orlando senza recarsi personalmente a Roma). La piaga del precariato in Calabria ha da anni raggiunto radici solide e difficili da estirpare soprattutto se a questa problematica si aggiunge quel totale disinteresse da parte della classe politica locale e non e da parte delle principali istituzioni nel trovare opportune soluzioni. E’ quello che pensano i circa 7.000 ...

