Il musical su Lady Diana sarà disponibile su Netflix

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildedicato alla principessaverrà resosuprima del suo debutto a Broadway La tragica figura della principessaSpencer rivece ancora molta attenzione mediatica. Dopo la quarta stagione di The Crown, quasi interamente dedicata al suo complesso e altalenante matrimonio col principe Carlo, è iniziata la promozione di Spencer, film biografico diretto da Pablo Larrain che verrà distribuito nelle sale cinematografiche nel 2022, e che avrà per protagonista, nei panni diDi, la statunitense Kristen Stewart. Ma TV e teatro non bastavano per raccontare la sua storia, così è arrivato anche unper Broadway. Si intitolerà “” e farà il suo debutto prossimamente sul palcoscenico del Longacre Theatre. Nel ...

... penso ai grandi show dei Queen, di Justin Timberlake,Gaga e Dua Lipa, che hanno una forte ... voglio portare nel concerto il bagaglio acquisito nei, non posso fare l'attore diviso dal ...Questo permetterà a sempre più persone di godersi lo spettacolo che racconterà la storia diD, ed ancora più gente avrà l'opportunità di farlo quando ilsbarcherà su Netflix. Come ...Il musical dedicato alla principessa Diana verrà reso disponibile su Netflix prima del suo debutto a Broadway.NEW YORK - In quella che è una prima assoluta per Broadway, una versione filmata di un musical verrà lanciata prima su Netflix e poi sbarcherà in teatro. "Diana" verrà trasmesso in streaming a partire ...