Il mostro di Firenze: stasera su La7 il documentario nella nuova puntata di Atlantide (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nuova puntata di Atlantide, in onda stasera su La7 alle 21:15, ospiterà al proprio interno Il mostro di Firenze, il documentario della giornalista Andrea Vogt. Sarà dedicata al mostro di Firenze la nuova puntata di Atlantide, stasera su La7 alle 21:15, al cui interno andrà in onda il documentario della giornalista Andrea Vogt dedicato a uno dei casi di cronaca più famosi del nostro Paese. Una storia di errori clamorosi e depistaggi che si spiegano solo con il tentativo di coprire un livello superiore di responsabilità nel quale si nascondevano i mandanti degli otto duplici omicidi consumati tra il 1968 e il 1985. Il racconto di Andrea Purgatori entra ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladi, in ondasu La7 alle 21:15, ospiterà al proprio interno Ildi, ildella giornalista Andrea Vogt. Sarà dedicata aldiladisu La7 alle 21:15, al cui interno andrà in onda ildella giornalista Andrea Vogt dedicato a uno dei casi di cronaca più famosi del nostro Paese. Una storia di errori clamorosi e depistaggi che si spiegano solo con il tentativo di coprire un livello superiore di responsabilità nel quale si nascondevano i mandanti degli otto duplici omicidi consumati tra il 1968 e il 1985. Il racconto di Andrea Purgatori entra ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il mostro di Firenze: stasera su La7 il documentario nella nuova puntata di Atlantide… - nicofnt : RT @andareairesti: Stasera puntata di Atlantide sul mostro di Firenze, lo consiglio a voi tanto io lo so chi era - AttentoAlTweet : Puntata speciale sul mostro di firenze. Avete chiesto informazioni a #matteorenzi? Avete interrogato #matteorenzi?… - InPolemica : Sono in crisi. Non so se guardare #chilhavisto o La7 che parlano del mostro di Firenze ???? - Cuccioloterzo : Stasera grande puntata di @andreapurgatori su mostro di Firenze. Lassate perde l'Italia di Mancini. -