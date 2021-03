Il ministro Bianchi | “La scuola è la prima a riaprire”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ila ‘Sky TG24’: “Le scuole non sono mai state chiuse. Sospesa la presenza solo nel momento del pericolo”. ROMA – Ilai microfoni di Sky TG24 è ritornato sul ritorno in classe dopo Pasqua. “Si ricomincia dalla– ha assicurato il titolare del Miur, riportato dall’Ansa – che non è l’ultima ma la. Questa è l’idea che volevamo dare“.: “Il problema degli insegnanti va risolto” Ilha parlato anche dei problemi avuti dal Lazio nella riapertura dellaper mancanza degli insegnanti. “In questi due giorni le zone arancioni hanno riaperto, ma la questione dei docenti non è nuova – ha sottolineato– molte scuole del ...

'Si ricomincia dalla scuola che è non l'ultima ma la prima a riaprire. Questa l'idea che volevamo dare'. Così a Sky Tg 24 a L'Intervista ildell'Istruzione Patrizioa proposito del rientro a scuola prima di Pasqua. 'In questi due giorni le zone arancioni hanno riaperto, lo avevamo detto da tempo, tutti lo sapevano non è ...'Si ricomincia dalla scuola che è non l'ultima ma la prima a riaprire. Questa è l'idea che volevamo dare', ha spiegato ildell'Istruzione Patriziodurante L'Intervista di Sky Tg 24 a proposito del rientro in classe prima di Pasqua.ha poi sottolineato: 'In questi due giorni nelle zone arancioni ...Si esce dalle difficolta' innovando, si va verso una nuova scuola. Per questo, nel Piano di ripresa e resilienza ci sara' un grande piano contro la poverta' educativa ...Dopo Pasqua, le scuole riaprono. Lo dice il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. «Assolutamente, le scuole dopo Pasqua riaprono, le abbiamo già riaperte in questi giorni: quanto sta avvenendo in ...