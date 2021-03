"Il matrimonio dei Duchi? Mai celebrato". Megna e Markle, balla e farsa mondiale: l'arcivescovo distrugge i due ribelli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un "reato grave". Justin Welby, arcivescovo di Canterbury dal 2013, commenta la fuga di notizie sul presunto matrimonio reale "anticipato" tra Harry e Meghan Markle, che il 65enne capo de facto della Chiesa d'Inghilterra (in pratica, il numero 2 dopo la Regina Elisabetta) avrebbe celebrato pochi giorni prima quello ufficiale del 19 maggio 2018. Un fatto insolito e irrituale, che sta alimentando il gossip selvaggio sulla Corona inglese, già travolta dallo scandalo dell'intervista alla giornalista americana Oprah Winfrey con cui i Duchi di Sussex hanno gettato discredito sulla famiglia e sulla stessa istituzione monarchica inglese. Sono stati gli stessi Meghan e Harry a rivelare l'avvenuta cerimonia segreta, lontano dai riflettori e dal codazzo degli invitati nobili ed eccellenti, quasi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un "reato grave". Justin Welby,di Canterbury dal 2013, commenta la fuga di notizie sul presuntoreale "anticipato" tra Harry e Meghan, che il 65enne capo de facto della Chiesa d'Inghilterra (in pratica, il numero 2 dopo la Regina Elisabetta) avrebbepochi giorni prima quello ufficiale del 19 maggio 2018. Un fatto insolito e irrituale, che sta alimentando il gossip selvaggio sulla Corona inglese, già travolta dallo scandalo dell'intervista alla giornalista americana Oprah Winfrey con cui idi Sussex hanno gettato discredito sulla famiglia e sulla stessa istituzione monarchica inglese. Sono stati gli stessi Meghan e Harry a rivelare l'avvenuta cerimonia segreta, lontano dai riflettori e dal codazzo degli invitati nobili ed eccellenti, quasi a ...

