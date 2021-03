Il Mann presenta “Gladiatori” | la mostra che unisce archeologia e tecnologia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) NAPOLI – Una grande mostra che unisce archeologia e tecnologia con 160 reperti nel Salone della Meridiana. Si chiama “Gladiatori” ed è l’ultima intuizione del Mann, il Museo archeologico nazionale di Napoli. La mostra, presentata oggi con una anteprima digitale, sarà visitabile dalla riapertura al pubblico dei musei fino al 6 gennaio 2021. Cuore dell’allestimento sono i centosessanta reperti che raccontano un affascinante viaggio di ricerca nel mondo dei gladiatori. Sei le sezioni disponibili, oltre a una settima esposizione resa possibile grazie alle nuove tecnologie. Si chiama “Gladiatorimania” è concentrata nel Braccio Nuovo del museo e nasce con un fine educativo, pensata per adulti e ragazzi. Questo percorso “off” consentirà, infatti, di conoscere come si svolgeva la vita di un gladiatore: l’addestramento, la dieta da seguire, il combattimento, le armature da indossare, ma anche i giochi e i luoghi più frequentati. Contrassegnano il percorso i disegni, firmati da Mario Testa (Scuola Italiana di Comix) e inclusi nella pubblicazione Panini dedicata ai Gladiatori.

Presentata al MANN la mostra 'Gladiatori'. Con gli interventi del direttore del museo partenopeo, Paolo Giulierini, e di Alfonsina Russo, ...L'Archeologico inaugura, per ora online, la grande mostra internazionale realizzata in collaborazione con tante istituzioni tra cui il Parco del Colosseo ...