Il lungo "lockdown" dell'autismo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Stamattina il parcheggio è libero e nel piazzale non c’e nessuno. Così fermo la macchina proprio davanti al cancello d’ingresso. Scendiamo, e gli sportelli che si chiudono rimbombano nel silenzio di questa mattina ancora fresca, ma già piena di sole ad annunciare l’arrivoa primavera. Non c’è nessuno davanti scuola, solo io e mio figlio Matteo, 13 anni, che frequenta la seconda media. La regione Lazio, e quindi Roma dove viviamo, è passata in zona rossa, perciò le scuole sono state chiuse tranne che per i ragazzi disabili come lui che è autistico, a cui é stato riconosciuto il diritto di frequentare in presenza dato che la didattica a distanza non è efficace. Suono il campanello e sento il click del cancello che si apre. All’ingresso ci aspettano l’insegnante di sostegno, l’operatore educativo comportamentale e una collaboratrice scolastica. Matteo non dice ...