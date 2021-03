Il Lazio zona arancione allarma: 'È la settimana peggiore' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le , a partire dall' che ormai vale quasi il 90 per cento dei nuovi casi, rendono molto più difficoltosa la riduzione del , nonostante le e che caratterizzano l'Italia. Il dato di ieri è eclatante - ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le , a partire dall' che ormai vale quasi il 90 per cento dei nuovi casi, rendono molto più difficoltosa la riduzione del , nonostante le e che caratterizzano l'Italia. Il dato di ieri è eclatante - ...

Advertising

Mov5Stelle : Arriva una buona notizia per le realtà produttive della Zona Franca Urbana, istituita nei Comuni del Lazio, dell’Um… - nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - RegioneLazio : 1| Il Lazio in zona arancione dal 30 marzo - anna_1951 : @AntonioZanardo Da noi zona gialla, ma la pastiera non si può trasportare..e dalla famiglia Lazio Campania è tutto?? - ilmessaggeroit : Il Lazio zona arancione allarma: «È la settimana peggiore» -