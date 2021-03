Il governo Draghi ha già esaurito la sua spinta propulsiva? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mentre i corifei e altri propagandisti proseguono l’opera di santificazione del Mario Draghi, l’algido banchiere che dopo due conferenze stampa abbastanza impacciate viene descritto come un simpaticone gran comunicatore, mentre i commentatori per partito preso alla Alessandro De Angelis annunciano l’imminente cambio di passo del governo (a seguire di quelli già più volte annunciati), mentre la Lilli Gruber si accoda agli altri provincialotti di Repubblica nel profetizzare una successione tra Merkel e Draghi nella leadership del concerto europeo… se dopo tutto questo po’ po’ di cori al diapason saltasse fuori che la spinta propulsiva dell’operazione incentrata su tale personaggio, vestito quotidianamente da sposo di paese in perfetto look bancario, fosse già arrivata ad esaurimento? Difatti, se c’era un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mentre i corifei e altri propagandisti proseguono l’opera di santificazione del Mario, l’algido banchiere che dopo due conferenze stampa abbastanza impacciate viene descritto come un simpaticone gran comunicatore, mentre i commentatori per partito preso alla Alessandro De Angelis annunciano l’imminente cambio di passo del(a seguire di quelli già più volte annunciati), mentre la Lilli Gruber si accoda agli altri provincialotti di Repubblica nel profetizzare una successione tra Merkel enella leadership del concerto europeo… se dopo tutto questo po’ po’ di cori al diapason saltasse fuori che ladell’operazione incentrata su tale personaggio, vestito quotidianamente da sposo di paese in perfetto look bancario, fosse già arrivata ad esaurimento? Difatti, se c’era un ...

