«Il fumetto non è un’esclusiva della sinistra»: Ferrogallico risponde ai deliri di Repubblica (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – Il lessico globalista dei semicolti di Repubblica si è arricchito di un nuovo vocabolo: «fascio-fumetto». Se non ci credete, vi basta leggere l’inchiesta pubblicata oggi dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. L’autore del papello è, manco a dirlo, l’irreprensibile Paolo Berizzi. Esatto, lo stesso Berizzi condannato dall’Ordine dei giornalisti per aver diffuso notizie inventate (le care vecchie fake news), lo stesso che equiparò l’inondazione della «nazifascista» Verona a una punizione celeste, e che si è fatto un nome con le sue mirabolanti inchieste sulla «spiaggia fascista» di Chioggia e sul panificio (anch’esso fascista) di Stezzano. Insomma, stiamo parlando di un giornalista da premio Pulitzer. E ora, appunto, è toccato al «fascio-fumetto» di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – Il lessico globalista dei semicolti disi è arricchito di un nuovo vocabolo: «fascio-». Se non ci credete, vi basta leggere l’inchiesta pubblicata oggi dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. L’autore del papello è, manco a dirlo, l’irreprensibile Paolo Berizzi. Esatto, lo stesso Berizzi condannato dall’Ordine dei giornalisti per aver diffuso notizie inventate (le care vecchie fake news), lo stesso che equiparò l’inondazione«nazifascista» Verona a una punizione celeste, e che si è fatto un nome con le sue mirabolanti inchieste sulla «spiaggia fascista» di Chioggia e sul panificio (anch’esso fascista) di Stezzano. Insomma, stiamo parlando di un giornalista da premio Pulitzer. E ora, appunto, è toccato al «fascio-» di ...

