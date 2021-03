Il fratello di Maradona ad Aguero | “Ma quale Juve | vai al Napoli”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Hugodel compianto Diego Armando, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del futuro del Kun, che dirà addio al City a giugno e che potrebbe finire anche allantus.è ex compagno della nipote Giannina, figlia di Diego e Hugo spera chepossa ripercorrere le gesta che furono del, nello stadio a lui intitolato. Queste le sue parole: “Stasera la chiamo e gli chiedo come vanno le cose e poi magari parlerà ade gli dirò di venire adove c’è il sole e il mare. Addico: mantus, vai al! Immaginate questo tridente:, Insigne, Mertens. ...