Il docente inglese minacciato dagli islamici vive nella paura. Il padre: ora dice che per lui è finita (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come si vive con l’incubo di finire decapitati come il docente francese Samuel Paty? L’insegnante al centro dell’incredibile caso alla Batley Grammar School, in Inghilterra, “reo” di aver mostrato ai suoi studenti una vignetta del Profeta Maometto durante un normale corso sulla libertà di espressione, teme di essere ucciso. E – come racconta il Telegraph – non sarà mai in grado di tornare alla sua vita. Libertà di insegnamento messa sotto accusa dagli islamisti Ancora una volta la libertà di insegnamento è messa sotto accusa. Accade appunto nel West Yorkshire, Inghilterra, dove la Batley Grammar School è stata presa d’assalto da decine di manifestanti pro Islam. La scuola ha consigliato agli studenti di rimanere a casa. L’edificio è stato per giorni sotto assedio. Tutto perché un 29enne insegnante ha mostrato in classe una vignetta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come sicon l’incubo di finire decapitati come ilfrancese Samuel Paty? L’insegnante al centro dell’incredibile caso alla Batley Grammar School, in Inghilterra, “reo” di aver mostrato ai suoi studenti una vignetta del Profeta Maometto durante un normale corso sulla libertà di espressione, teme di essere ucciso. E – come racconta il Telegraph – non sarà mai in grado di tornare alla sua vita. Libertà di insegnamento messa sotto accusaislamisti Ancora una volta la libertà di insegnamento è messa sotto accusa. Accade appunto nel West Yorkshire, Inghilterra, dove la Batley Grammar School è stata presa d’assalto da decine di manifestanti pro Islam. La scuola ha consigliato agli studenti di rimanere a casa. L’edificio è stato per giorni sotto assedio. Tutto perché un 29enne insegnante ha mostrato in classe una vignetta ...

