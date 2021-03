Il Diritto alla riparazione sulle lavatrici spiegato da Rews.it (Di mercoledì 31 marzo 2021) In tutti i 27 paesi dell’Unione Europea, a partire dal 1° marzo 2021, sono entrate in vigore le nuove norme sul Diritto alla riparazione. Contestualmente all’entrata in vigore della nuova etichetta energetica, tutte le aziende UE che producono e vendono frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e televisori, devono garantire ai consumatori la possibilità di ripararli entro un certo periodo di tempo e di reperire i pezzi di ricambio agevolmente. Come ci spiega Mattia Conso, esperto di elettrodomestici di Rews.it, si tratta di una nuova normativa che stabilisce il Diritto alla riparazione, approvata dal Parlamento Europeo a fine novembre 2020 e ha come obiettivo quello di ridurre il crescente ammontare di rifiuti Raee, assicurando una maggiore durata e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) In tutti i 27 paesi dell’Unione Europea, a partire dal 1° marzo 2021, sono entrate in vigore le nuove norme sul. Contestualmente all’entrata in vigore della nuova etichetta energetica, tutte le aziende UE che producono e vendono frigoriferi,, lavastoviglie e televisori, devono garantire ai consumatori la possibilità di ripararli entro un certo periodo di tempo e di reperire i pezzi di ricambio agevolmente. Come ci spiega Mattia Conso, esperto di elettrodomestici di.it, si tratta di una nuova normativa che stabilisce il, approvata dal Parlamento Europeo a fine novembre 2020 e ha come obiettivo quello di ridurre il crescente ammontare di rifiuti Raee, assicurando una maggiore durata e ...

