Il decreto Draghi oggi con le nuove misure anti covid dopo la Pasqua in zona rossa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le norme sono destinate a sostituire quelle che scadono il 6 aprile. Il premier ha già fatto sapere che le misure dipenderanno da un'attenta analisi dell'andamento dei contagi. Spostamenti, ristoranti,... Leggi su today (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le norme sono destinate a sostituire quelle che scadono il 6 aprile. Il premier ha già fatto sapere che ledipenderanno da un'attenta analisi dell'andamento dei contagi. Spostamenti, ristor,...

Advertising

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - Corriere : Bozza decreto Draghi, prorogate regole e divieti. Italia arancione e rossa fino al 30 a... - LaStampa : Pronto il decreto, l’Italia rimane blindata Draghi non cede: “Inutile illudere i cittadini” - iside50 : Decreto coroanvirus, indiscrezioni: niente zona gialla per tutto aprile. Verso lo scontro tra Mario Draghi e la Leg… - Gio_Daline99 : Di questi Giuseppe Conte e Casalino che escono le bozze non se ne può più, è ora di farla finita. -