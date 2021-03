‘Il Covid non andrà via nemmeno con il vaccino’: le parole della virologa Ilaria Capua (Video) (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il vaccino riduce la malattia, ma la circolazione virale non può essere azzerata. Il virus circola ancora, altrimenti non ci sarebbe bisogno del vaccino“. Sono queste le parole della virologa Ilaria Capua intervenuta ieri sera ai microfoni della trasmissione DiMartedì su La7. Il vaccino è l’arma che abbiamo a disposizione per cercare di frenare l’avanzata del virus, ma alla domanda del giornalista Alessandro Sallusti se bisognerà vaccinarsi per tutta la vita, anche quando ci sarà la famosa immunità di gregge, la virologa ha risposto: ‘Questo virus purtroppo non andrà via e diventerà un virus endemico, ormai la sua circolazione è attiva non solo nella popolazione europea, il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione’. CLICCA QUI PER IL ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il vaccino riduce la malattia, ma la circolazione virale non può essere azzerata. Il virus circola ancora, altrimenti non ci sarebbe bisogno del vaccino“. Sono queste leintervenuta ieri sera ai microfonitrasmissione DiMartedì su La7. Il vaccino è l’arma che abbiamo a disposizione per cercare di frenare l’avanzata del virus, ma alla domanda del giornalista Alessandro Sallusti se bisognerà vaccinarsi per tutta la vita, anche quando ci sarà la famosa immunità di gregge, laha risposto: ‘Questo virus purtroppo nonvia e diventerà un virus endemico, ormai la sua circolazione è attiva non solo nella popolazione europea, il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione’. CLICCA QUI PER IL ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - robersperanza : Ho firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie… - Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - paolorm2012 : RT @agorarai: Per circa 2 pazienti su 3 il Covid non passa semplicemente con la ‘negativizzazione’. Nella maggior parte dei casi, anche a d… - tabellamercatob : #SerieB e #COVID19 #Empoli, stop dell’Asl: si va verso il rinvio di #CremoneseEmpoli di venerdì 2 aprile e di… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Il Covid Tumori, lâ??oncologo: "Con Covid più teleconsulto e farmaci a domicilio" ciociariaoggi.it