Il Covid dilaga anche nelle carceri | 46 casi in quello di Pesaro con un detenuto ricoverato

Advertising

loriponta : RT @ConfartiUdine: #NOABUSIVI #Estetisti e #acconciatori scrivono ai parlamentari #FVG Loredana Ponta: “Fate pressing sul governo: dobbiamo… - glgortani : RT @ConfartiUdine: #NOABUSIVI #Estetisti e #acconciatori scrivono ai parlamentari #FVG Loredana Ponta: “Fate pressing sul governo: dobbiamo… - ConfartiUdine : #NOABUSIVI #Estetisti e #acconciatori scrivono ai parlamentari #FVG Loredana Ponta: “Fate pressing sul governo: dob… - Davjd_S : RT @ImolaOggi: L'anti-scienza dilaga. Covid Spagna, mascherina obbligatoria anche in spiagge e piscine - V_R_S_Giac_ : RT @ImolaOggi: L'anti-scienza dilaga. Covid Spagna, mascherina obbligatoria anche in spiagge e piscine -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dilaga

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI PESARO Un nuovo detenuto innesca il focolaioin carcere con 47...La povertà, la corruzione è dappertutto. Nonostante le grandi ricchezze minerarie di cui il ... E il? Come viene affrontato in un paese in cui non si hanno i soldi per comprare le ...Sono 45.503 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 444 nuovi ca ...La scorsa settimana sono stati registrati oltre 37mila casi al giorno con un'incidenza in deciso aumento tra bambini e adolescenti. Per i medici il mese di aprile sarà "terribile". Sotto accusa le scu ...