Il complottismo del consigliere di Trump | ' Fauci è il padre del Covid | ha finanziato i lavoratori cinesi'

Advertising

CribeGigi : @pellini_giacomo @mariobianchi18 @ODNDItalia @iltrumpo @MPSkino @butacit @Bufalenet sono contrario alle censure, qu… - generacomplotti : RT @globalistIT: Poi gli idioti che vanno dietro a lui e a Trump magari sparano a Fauci... Certa gente andrebbe fermata subito #Fauci #Comp… - swasye1 : RT @ultimenotizie: Dopo 14 anni Youtube ha chiuso il canale video di '#Byoblu', blog di controinformazione fondato da Claudio Messora, ex c… - globalistIT : Poi gli idioti che vanno dietro a lui e a Trump magari sparano a Fauci... Certa gente andrebbe fermata subito… - NicoCiccotelli : RT @ultimenotizie: Dopo 14 anni Youtube ha chiuso il canale video di '#Byoblu', blog di controinformazione fondato da Claudio Messora, ex c… -

Ultime Notizie dalla rete : complottismo del

Agenda Digitale

...e in odor disono quelle lanciate dall'ex consigliere per il Commercio di Donald Trump, Peter Navarro, ad Anthony Fauci. Navarro addita a Fauci la colpa di essere "il padre"Covid ...... tutto questo secondo fontiMinistero Inglese della Sanità. Indurrebbero entrambi una ... Ci sarebbero tanti altri fatti da scrivere su questi argomenti ma passeremmo in un attimo nel...Accuse durissime e in odor di complottismo sono quelle lanciate dall'ex consigliere per il Commercio di Donald Trump, Peter Navarro, ad Anthony Fauci. Navarro addita a Fauci la colpa di essere "il pad ...e considerato uno dei protagonisti del complottismo e del negazionismo in Italia. Ne dà l'annuncio lo stesso fondatore in un lungo post sul blog: "Youtube ha rimosso in un solo istante 14 anni di ...