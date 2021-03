Il comandante Alfa porta i regali in pediatria (Di mercoledì 31 marzo 2021) LIVORNO - Il comandante Alfa , nome in codice del celebre fondatore del Gruppo di intervento speciale (Gis) dei carabinieri, ha portato uova di cioccolato e giocattoli ai piccoli pazienti ricoverati ... Leggi su gazzettadilivorno (Di mercoledì 31 marzo 2021) LIVORNO - Il, nome in codice del celebre fondatore del Gruppo di intervento speciale (Gis) dei carabinieri, hato uova di cioccolato e giocattoli ai piccoli pazienti ricoverati ...

Advertising

quilivorno : #livorno Pediatria, consegnati dal Ctt Nord e dal Comandante Alfa doni per i piccoli pazienti - uslnordovest : #Pediatria #Livorno, consegnati dal #ComandanteAlfa doni per i piccoli pazienti ?? Per saperne di più:… - MaMaurizi9 : RT @UltimoUMC: Banchettano coi Generali d' #Egitto Aguzzini di #GiulioRegeni e opprimono i Militari in #Italia . Fuori la Propaganda delle… - GrossetoNotizie : Il comandante Alfa in visita alla Pediatria: donati dolci e giochi ai piccoli pazienti - ilGiunco : Sorpresa in Pediatria: arriva il comandante Alfa con dolci e giochi per i piccoli pazienti -