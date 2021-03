Il Cdm approva il nuovo Decreto Draghi | scuole aperte anche nelle regioni rosse | obbligo vaccinale per i farmacisti e zone gialle solo con deroga

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il governoilaprile: ecco cosa prevede Il Consiglio dei Ministri, riunitosi oggi 31 marzo alle ore 17.30, hato il: questo contiene le misure che entreranno in vigore dopo Pasqua, a partire cioè dal 7 aprile prossimo. Come aveva già chiarito il premier, le regole potrebbero essere allentate prima del previsto, nel caso in cui la curva epidemiologica lo consentirà. Le misure delsono le stesse attualmente in vigore. Ilto oggi dal Consiglio dei ministri, conferma regole e divieti: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021”, è scritto ...