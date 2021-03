Il cane si morde la coda? | ecco perchè lo fa

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Alessandro Nunziati Vedere unche insegue ela suaè un’immagine piuttosto nota che talvolta suscita ilarità in chi la osserva, in quanto può sembrare un comportamento buffo. Si tratta di un comportamento dovuto in genere alla scoperta dellada parte delquando è ancora cucciolo e quindi non ha ancora completa cognizione del suo corpo, questo atteggiamento rappresenta un po’ un gioco. Questo però non è un atteggiamento sempre normale. Se illo fa per molto tempo e con una frequenza diversa rispetto a quello che è considerato uno standard, potrebbe esserci alla base anche una motivazione più seria del previsto. Ci sono alcuni aspetti che dovrebbero portarci a porci delle domande sulle condizioni psico-fisiche del nostro...