Il calvario di Brooke Shields | tra operazioni e gravi infezioni

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il terribiledella meravigliosa attrice, che solo oggi, a distanza di due mesi, a situazione stabilizzata (anche se “il viaggio sarà ancora lungo”) racconta su People tutto quello che ha dovuto affrontare, tra rottura della gamba, interventi dolorosi,sopraggiunte e nuovi ricoveri. Tanto che a un certo punto gli stessi medici hanno temuto il peggio, dalla paralisi alla morte stessa. L’attrice ha voluto condividere anche sui social la sua situazione, postando alcune foto che la ritraggono in ospedale, con gessi e deambulatore, e il commento: “Ho fatto molta strada da allora, ma il viaggio è appena iniziato“. Tutto è cominciato a gennaio, quando l’attrice 55enne, famosa fin da bambina a Hollywood, è caduta fratturandosi il femore in maniera scomposta. L’incidente, avvenuto scivolando da ...

Poi il calvario in ospedale: un primo intervento con l'inserimento di due protesi metalliche a cui è seguita una seconda operazione con altre placche per sostenere ...L'attrice, 55 anni, dopo la frattura del femore ha dovuto sottoporsi a due interventi per rimettere a posto l'osso rotto e a una terza operazione d'urgenza per una grave infezione da stafilococco.