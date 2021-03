Il benessere non può attendere, Cgia e Cna al governo: 'Riaprite parrucchieri ed estetiste, ora dilaga l'abusivismo' (Di mercoledì 31 marzo 2021) ANCONA - Riaprire parrucchieri ed estetiste, per consentire al settore benessere di potersi riprendere e per stroncare l'abusivismo che alligna in questo periodo di chiusura. E' unanime e accorato l'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 31 marzo 2021) ANCONA - Riaprireed, per consentire al settoredi potersi riprendere e per stroncare l'che alligna in questo periodo di chiusura. E' unanime e accorato l'...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: la fase post-Covid sarà occasione per l'Europa di ripensarsi, rifondarsi e rilanciarsi nel nome del lavor… - SkyTG24 : A #Londra nelle ultime 24 ore, per la prima volta in sei mesi, non sono stati registrati decessi legati al… - Mov5Stelle : Il carburante del futuro sarà l’intelligenza ecologica, non il petrolio. E se l’intelligenza ecologica ci permette… - MonterossoMara : RT @slagfox: Tra tutte le cose che ho fatto, non #HoAncora fatto la cosa migliore, ogni giorno è un'occasione per migliorarci. Pensiamo ad… - mywolf8_ : RT @slagfox: Tra tutte le cose che ho fatto, non #HoAncora fatto la cosa migliore, ogni giorno è un'occasione per migliorarci. Pensiamo ad… -