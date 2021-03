“Il ballo del porponpof rmx” è il nuovo singolo di Capone & Bungt Bangt (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il ballo del porponpof Rmx” di Alessandro Chiocca (Bohemien) è il primo singolo estratto di “Mozzarella N i g g a Remixes” estratto dall’ultimo album di Capone & Bungt Bangt . L’ultimo album dalla storica band partenopea “rinasce” in chiave techno, house, dance, urban, drum ‘n’ bass e dub, grazie al contributo di un folto gruppo di DJs/Producers della scena elettronica napoletana. “Mozzarella N i g g a ”, il sesto capitolo discografico del gruppo capitanato da Maurizio Capone, dal quale è nato anche un docu-film con la regia di Demetrio Salvi, è composto da quindici tracce ricche di concetti ambientalisti e d’impegno civile che il gruppo diffonde da oltre vent’anni.“Mozzarella N i g g a Remixes” è un progetto mensile in serie con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) “IldelRmx” di Alessandro Chiocca (Bohemien) è il primoestratto di “Mozzarella N i g g a Remixes” estratto dall’ultimo album di. L’ultimo album dalla storica band partenopea “rinasce” in chiave techno, house, dance, urban, drum ‘n’ bass e dub, grazie al contributo di un folto gruppo di DJs/Producers della scena elettronica napoletana. “Mozzarella N i g g a ”, il sesto capitolo discografico del gruppo capitanato da Maurizio, dal quale è nato anche un docu-film con la regia di Demetrio Salvi, è composto da quindici tracce ricche di concetti ambientalisti e d’impegno civile che il gruppo diffonde da oltre vent’anni.“Mozzarella N i g g a Remixes” è un progetto mensile in serie con ...

Advertising

teatroallascala : Per chi l’avesse persa o volesse rivederla, la serata “Omaggio a Nureyev”, con i nostri Primi ballerini, Solisti e… - teatroallascala : Stasera alle ore 20 i nostri Primi ballerini, Solisti e artisti del Corpo di ballo celebrano la… - AmiciUfficiale : I vincitori del premio TIM sono: Rosa per la categoria ballo e Tancredi per la categoria canto! #Amici20… - AlessiaGuetti : #uominiedonne Isabella se fosse nata a New York ora sarebbe sul divano del suo attico dell'Upper East Side a bere M… - MRGUMEDE52 : RT @ilgiornale: L'arresto del militare italiano e di un funzionario russo scuote la Difesa. Non è il primo episodio di spie. In ballo ci so… -