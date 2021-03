I viaggi della Speranza, nuovo pasticcio: quarantena al rientro dall’estero fino a fine aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) nuovo pasticcio in vista sul fronte del lockdown per chj ha prenotato viaggi all’estero. Dopo la decisione di bloccare il trasferimento delle persone perfino nelle seconde case, ma di autorizzare i viaggi in località straniere, anche esotiche, per poi tardivamente ordinare che chi rientra faccia esami e isolamento a casa. Oggi, quasi certamente, il ministro della Salute Speranza cercherà di mettere una pezza al caos creato ordinando una proroga all’obbligo di tampone e di quarantena al rientro dai viaggi all’estero. Speranza e i viaggi all’estero con quarantena La stretta decisa ieri dal governo sui viaggi all’estero nel periodo di Pasqua in tempo di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021)in vista sul fronte del lockdown per chj ha prenotatoall’estero. Dopo la decisione di bloccare il trasferimento delle persone pernelle seconde case, ma di autorizzare iin località straniere, anche esotiche, per poi tardivamente ordinare che chi rientra faccia esami e isolamento a casa. Oggi, quasi certamente, il ministroSalutecercherà di mettere una pezza al caos creato ordinando una proroga all’obbligo di tampone e dialdaiall’estero.e iall’estero conLa stretta decisa ieri dal governo suiall’estero nel periodo di Pasqua in tempo di ...

