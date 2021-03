I Soliti Ignoti, ecco quanto guadagnano i vip ospiti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Successo della striscia serale di Rai Uno I Soliti Ignoti va in onda con la presenza dei vip che assumono ruoli diversi. La presenza dei personaggi famosi nel programma quotidiano di Amadeus è data soprattutto dalla promozione delle varie fiction in programma sulla rete di stato, inoltre i vip si impegnano a titolo di beneficenza devolvendo il montepremi vinto ai vari enti scelti dall’azienda di stato. I Soliti Ignoti Solonotizie24I Soliti Ignoti, polemica sul compenso dei vip In molti si sono chiesti se i vip coinvolti dall’ex direttore artistico di Sanremo percepiscano un compenso. Il dubbio è stato risolto da Dagospia che lo scorso Dicembre ha rivelato che seppur minima e simbolica i personaggi noti in questione ricevono una cifra che si aggira intorno ai cinquecento euro. Un cachet ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Successo della striscia serale di Rai Uno Iva in onda con la presenza dei vip che assumono ruoli diversi. La presenza dei personaggi famosi nel programma quotidiano di Amadeus è data soprattutto dalla promozione delle varie fiction in programma sulla rete di stato, inoltre i vip si impegnano a titolo di beneficenza devolvendo il montepremi vinto ai vari enti scelti dall’azienda di stato. ISolonotizie24I, polemica sul compenso dei vip In molti si sono chiesti se i vip coinvolti dall’ex direttore artistico di Sanremo percepiscano un compenso. Il dubbio è stato risolto da Dagospia che lo scorso Dicembre ha rivelato che seppur minima e simbolica i personaggi noti in questione ricevono una cifra che si aggira intorno ai cinquecento euro. Un cachet ...

