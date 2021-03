I lavoratori agricoli in piazza: “Dimenticati dal governo, per noi nessun ristoro”. Flai Cgil: “La Lega si scordi i voucher” (Di mercoledì 31 marzo 2021) In piazza c’era chi rivendicava tutele e diritti, chi il rinnovo dei contratti provinciali. O chi non riuscirà – normativa alla mano – ad accedere alla disoccupazione agricola. Il motivo? Se per i lavoratori stagionali è necessario aver lavorato almeno 102 giorni nell’ultimo biennio, per tanti nell’anno del Covid-19 il lavoro è stato praticamente assente, soprattutto in settori bloccati dalla pandemia, dagli agriturismi fino ai florovivaisti, ma non solo. Per tutti, invece, c’è quasi una certezza: anche nel decreto Sostegni non ci sarà alcun ristoro per braccianti e lavoratori agricoli. Un milione di addetti circa, secondo i calcoli dei sindacati: “Per noi non è cambiato nulla, nemmeno con il cambio di governo: ormai siamo stati Dimenticati“, c’è chi spiega nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Inc’era chi rivendicava tutele e diritti, chi il rinnovo dei contratti provinciali. O chi non riuscirà – normativa alla mano – ad accedere alla disoccupazione agricola. Il motivo? Se per istagionali è necessario aver lavorato almeno 102 giorni nell’ultimo biennio, per tanti nell’anno del Covid-19 il lavoro è stato praticamente assente, soprattutto in settori bloccati dalla pandemia, dagli agriturismi fino ai florovivaisti, ma non solo. Per tutti, invece, c’è quasi una certezza: anche nel decreto Sostegni non ci sarà alcunper braccianti e. Un milione di addetti circa, secondo i calcoli dei sindacati: “Per noi non è cambiato nulla, nemmeno con il cambio di: ormai siamo stati“, c’è chi spiega nel ...

