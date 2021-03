I disertori del vaccino Covid: a Napoli 65 medici rifiutano di vaccinare o prenotare l’iniezione (Di mercoledì 31 marzo 2021) I disertori del vaccino Covid: a Napoli 65 medici rifiutano di vaccinare. Sono circa 360 su 550 i medici di famiglia che a Napoli hanno dato la propria adesione a fare le vaccinazioni anti-Covid19. Di questi, 168 sono pronti a vaccinare nel proprio studio medico o a casa del paziente, altri 190 circa sono disponibili a farlo, ma negli hub vaccinali. Altri 65 medici, invece, non vogliono né vaccinare né prenotare i pazienti fragili e sono stati deferiti alla commissione disciplinare della Regione Campania. Sono circa 360 su 550 i medici di famiglia che a Napoli hanno dato la propria adesione a fare le vaccinazioni ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Idel: a65di. Sono circa 360 su 550 idi famiglia che ahanno dato la propria adesione a fare le vaccinazioni anti-19. Di questi, 168 sono pronti anel proprio studio medico o a casa del paziente, altri 190 circa sono disponibili a farlo, ma negli hub vaccinali. Altri 65, invece, non vogliono nénéi pazienti fragili e sono stati deferiti alla commissione disciplinare della Regione Campania. Sono circa 360 su 550 idi famiglia che ahanno dato la propria adesione a fare le vaccinazioni ...

