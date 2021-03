«I club, i tifosi, le tv… la super-Champions non la vuole nessuno. L’ECA ha rubato la governance del calcio» (Di mercoledì 31 marzo 2021) “La maggior parte dei club non la vuole, la maggior parte dei tifosi non la vuole, e le emittenti tv non la chiedono”. Eppure il progetto Champions allargata è ormai ben oltre il varo. Non si ferma più. Perché “L’ECA ormai ha rubato la governance del calcio”. L’accusa è del presidente del Crystal Palace Steve Parish, da sempre uno dei principali “nemici” della rivoluzione elitaria in corso in seno alla Uefa. Il piano di crescita della competizione, da 32 a 36 squadre e con un volume crescente di partite inutili, è una palese concessione ai top club europei. I quali stanno raccogliendo i frutti del ricatto superlega. Durante i colloqui intercorsi per cambiare il format, la UEFA ha incassato enormi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) “La maggior parte deinon la, la maggior parte deinon la, e le emittenti tv non la chiedono”. Eppure il progettoallargata è ormai ben oltre il varo. Non si ferma più. Perché “ormai haladel”. L’accusa è del presidente del Crystal Palace Steve Parish, da sempre uno dei principali “nemici” della rivoluzione elitaria in corso in seno alla Uefa. Il piano di crescita della competizione, da 32 a 36 squadre e con un volume crescente di partite inutili, è una palese concessione ai topeuropei. I quali stanno raccogliendo i frutti del ricattolega. Durante i colloqui intercorsi per cambiare il format, la UEFA ha incassato enormi ...

Advertising

napolista : «I club, i tifosi, le tv… la #superChampions non la vuole nessuno. L’#ECA ha rubato la governance del calcio» La du… - EsthDay : lucarinigiac: I M - IL NUOVO FILTRO SU INSTAGRAM | È disponibile da oggi il nuovo filtro instagram dedicato a tutti… - lilitwelve : @Merr88_ Di veramente bravi però non ne trovi molti come in altri ruoli, anzi sono pochissimi, a 10 si può salire p… - lucarinigiac : I M - IL NUOVO FILTRO SU INSTAGRAM | È disponibile da oggi il nuovo filtro instagram dedicato a tutti i tifosi e re… - david270909 : RT @Merr88_: Hanno appena fatto fallire una squadra in Cina (con lo stesso nome della famiglia) e i tifosi sono belli tranquilli, ora onde… -