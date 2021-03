I chiaroscuri del pianeta Cina, tra successi e disuguaglianze abissali. Scrive Giusti (Di mercoledì 31 marzo 2021) All’annuncio da parte cinese di avere raggiunto il grande obiettivo di eliminazione della povertà estrema nel suo territorio, si è aggiunta in questi giorni la durissima accusa mossa da Europa, Stati Uniti ed altri Stati occidentali di violazioni dei diritti umani della minoranza etnica mussulmana degli Uiguri nella Regione autonoma dello Xinjang, con conseguenti sanzioni comminate dall’UE, per ora, a quattro funzionari cinesi responsabili di programmi di discriminazione, detenzione, sfruttamento di manodopera forzata, indottrinamento… Nel recente passato l’accusa di “genocidio culturale” degli Uiguri non era stata risparmiata. Anche se l’attenzione non è sempre stata adeguatamente costante e spesso è stata influenzata dalla variabile intensità delle relazioni economiche, non è la prima volta che la sensibilità occidentale e di molti altri Paesi viene colpita dalla durezza dei ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) All’annuncio da parte cinese di avere raggiunto il grande obiettivo di eliminazione della povertà estrema nel suo territorio, si è aggiunta in questi giorni la durissima accusa mossa da Europa, Stati Uniti ed altri Stati occidentali di violazioni dei diritti umani della minoranza etnica mussulmana degli Uiguri nella Regione autonoma dello Xinjang, con conseguenti sanzioni comminate dall’UE, per ora, a quattro funzionari cinesi responsabili di programmi di discriminazione, detenzione, sfruttamento di manodopera forzata, indottrinamento… Nel recente passato l’accusa di “genocidio culturale” degli Uiguri non era stata risparmiata. Anche se l’attenzione non è sempre stata adeguatamente costante e spesso è stata influenzata dalla variabile intensità delle relazioni economiche, non è la prima volta che la sensibilità occidentale e di molti altri Paesi viene colpita dalla durezza dei ...

