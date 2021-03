Huawei dopo le sanzioni Usa La crescita rallenta | ma occhio Europa…

Leggi su formiche

(Di mercoledì 31 marzo 2021) È storico il rapporto 2020 pubblicato oggi da: analizza gli effetti del primo anno completo dalla firma dell’executive order con cui nel maggio del 2019 l’allora presidente statunitense Donald Trump aveva bandito dall’infrastruttura 5G del Paese la società cinese (accusata di spionaggio per conto del governo cinese dall’intelligence americano così come dal Copasir in Italia). È stato “un anno davvero difficile” per l’azienda, come ha raccontato un anonimo manager al Washington Post. I NUMERIha chiuso il 2020 con ricavi in aumento del 3,8%, a 891,4 miliardi di yuan (circa 136,7 miliardi di dollari). Una brusca frenata rispetto all’oltre 19% diregistrato l’anno precedente. I profitti si sono attestati a a 64,6 miliardi di yuan (quasi 10 miliardi di dollari) conannua del 3,2%. Anche in ...