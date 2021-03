Hockey pista, Serie A1: finalmente Breganze! I veneti trovano la prima vittoria stagionale contro lo Scandiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Il posticipo della ventiquattresima giornata della stagione regolare della Serie A1 2020/2021 di Hockey pista regala la sorpresa che nessuno “forse” poteva aspettarsi. Il Breganze infatti, dopo un campionato fatto di tutte sconfitte e un solo pareggio, è riuscito a trovare la sua prima vittoria piegando 4-3 lo Scandiano. Nel duello fra veneti ed emiliani, ora a quota 4 e 5 punti in classifica, a decidere una contesa ricca di pathos è stata la rete del catalano Gallifa, che ha consegnato la vittoria ai suoi in rimonta, dopo l’iniziale 0-1 di Busani; risultato con il quale le squadre erano andate negli spogliatoi. Di seguito il tabellino del match, il recap, la nuova classifica, la classifica marcatori della Serie A1 di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Il posticipo della ventiquattresima giornata della stagione regolare dellaA1 2020/2021 diregala la sorpresa che nessuno “forse” poteva aspettarsi. Il Breganze infatti, dopo un campionato fatto di tutte sconfitte e un solo pareggio, è riuscito a trovare la suapiegando 4-3 lo. Nel duello fraed emiliani, ora a quota 4 e 5 punti in classifica, a decidere una contesa ricca di pathos è stata la rete del catalano Gallifa, che ha consegnato laai suoi in rimonta, dopo l’iniziale 0-1 di Busani; risultato con il quale le squadre erano andate negli spogliatoi. Di seguito il tabellino del match, il recap, la nuova classifica, la classifica marcatori dellaA1 di ...

Roller Hockey Scandiano domani sulla pista veneta del Breganze Mercoledì 31 marzo il Roller Hockey Scandiano sarà impegnato sulla pista veneta del Breganze per la 24° e terzultima giornata del campionato Nazionale di serie A1. Sarà l'incontro delle due cenerentole del campionato: Breganze ...

