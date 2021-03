«Ho pianto di gioia, ora posso tornare a insegnare». Marta Di Palma, la paziente oncologica rimasta senza vaccino, ha ricevuto la prima dose (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Quando mi hanno iniettato la prima dose del vaccino Pfizer mi sono messa a piangere. Ero felice, avrei voluto abbracciare la dottoressa ma non potevo. La sera prima non ho dormito ma non per ansia, per emozione. Finalmente mi sento più libera, più tranquilla». A parlare a Open è Marta Di Palma, la paziente oncologica (e maestra in una scuola materna) che era rimasta senza vaccino anti Covid. Sarebbe dovuta ritornare in classe senza alcuna protezione. L’unica della scuola: tutti gli altri colleghi avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Proprio dalle pagine di Open, Marta Di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Quando mi hanno iniettato ladelPfizer mi sono messa a piangere. Ero felice, avrei voluto abbracciare la dottoressa ma non potevo. La seranon ho dormito ma non per ansia, per emozione. Finalmente mi sento più libera, più tranquilla». A parlare a Open èDi, la(e maestra in una scuola materna) che eraanti Covid. Sarebbe dovuta riin classealcuna protezione. L’unica della scuola: tutti gli altri colleghi avevanoladi AstraZeneca. Proprio dalle pagine di Open,Di ...

