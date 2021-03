Highlights e gol Italia-Slovenia 4-0 U21 | Europei 2021 VIDEO

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Glie i gol di4-0, match della terza e ultima giornata del gruppo B degliUnder 21. Una vittoria netta quella degli Azzurrini, che staccano il pass per i quarti di finale archiviando la pratica nel primo tempo. In pochi minuti Maggiore e Raspadori portano il risultato sul 2-0, poi prima dell’intervallo Cutrone fa prima 3-0 su rigore e poi sbaglia ancora dal dischetto il penalty del possibile poker. LE PAGELLE E IL TABELLINO SportFace.

Il video con gli highlights e i gol ci mostra innanzitutto la zampata vincente di Maggiore che stavolta segna nella porta giusta e apre le danze in quel di Maribor. I ragazzi di Nicolato capiscono ... Video Italia Slovenia Under 21 (risultato finale 4-0): gli azzurrini calano il poker a Maribor e si qualificano ai quarti. Gli azzurrini battono per 4-0 la Slovenia e passano ai quarti di finale dell'Europeo di categoria. L'Under 21 vince e convince nella partita ...