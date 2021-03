Harry e Meghan hanno mentito sul matrimonio | La replica dell’Arcivescovo Canterbury

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Arcivescovo – Solonotizie24sono stati davvero smascherati dall’Arcivescovo di? Il sogno d’amore, l’esigenza che quell’unione venisse prima benedetta in privato e solo dopo in pubblico, sono state oggetto di discussione e adesso l’Arcivescovo ha deciso di rompere il silenzio e far luce sulle nozze. Nel 2019 i tabloid inglesicominciato a parlare di Megxit, temine coniato ad hoc per fare riferimento alla crisi nata all’interno della famiglia reale dal momento in cuiMarkle ne è diventata un membro ufficiale. L’addio degli ex Duchi di Sussex, per certi versi, è stato un qualcosa di ampiamente annunciato dagli eventi che è arrivato sì come un fulmine a ciel sereno ma che non ha poi destato così ...