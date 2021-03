Gué Pequeno in arrivo il nuovo mixtape (Di mercoledì 31 marzo 2021) Guè Pequeno ha appena festeggiato i 10 anni dell’album di esordio ” Il ragazzo d’oro” e già annuncia la sua prossima uscita. Si tratta di un nuovo mixtape chiamato “Fastlife vol. 4” in collaborazione con DJ Harsh. Vediamo quali sorprese ha in serbo Gué Pequeno cosa ha in programma? Il Rapper Gué Pequeno aveva annunciato l’uscita del nuovo mixtape a dicembre 2020 mettendo in commercio il nuovo singolo dell’album “Vita Veloce Freestyle” non era chiaro però quando sarebbe stato reso disponibile al pubblico. Il rapper che ha da poco festeggiato i 10 anni dal suo album di esordio “Il ragazzo d’oro”, per non farsi mancare nulla si prepara all’uscita del nuovo album. Pequeno ha infatti fissato la data: il 9 aprile si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Guèha appena festeggiato i 10 anni dell’album di esordio ” Il ragazzo d’oro” e già annuncia la sua prossima uscita. Si tratta di unchiamato “Fastlife vol. 4” in collaborazione con DJ Harsh. Vediamo quali sorprese ha in serbo Guécosa ha in programma? Il Rapper Guéaveva annunciato l’uscita dela dicembre 2020 mettendo in commercio ilsingolo dell’album “Vita Veloce Freestyle” non era chiaro però quando sarebbe stato reso disponibile al pubblico. Il rapper che ha da poco festeggiato i 10 anni dal suo album di esordio “Il ragazzo d’oro”, per non farsi mancare nulla si prepara all’uscita delalbum.ha infatti fissato la data: il 9 aprile si ...

Ultime Notizie dalla rete : Gué Pequeno In cucina con la Defhouse: Alessia e Flo svelano i 5 ingredienti preferiti dai creators, in MTV Cribs Italia Schiaccia play per scoprire quali sono! Elettra Lamborghini , Guè Pequeno , Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser , Luis Alberto e tante altre star sono pronte ad accompagnarti a scoprire le loro case ...

"Stories Live " Colapesce Dimartino", in onda domani alle ore 21 su Sky Tg24 Due carriere decennali fatte di tanti album e di molte collaborazioni autorali con grandi nomi della musica: da Emma a Luca Carboni, da Malika Ayane a Guè Pequeno, Levante e Carmen Consoli, Marracash.

