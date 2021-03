Guardiola omaggia Aguero: «Il miglior attaccante della storia del City» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pep Guardiola ha omaggiato Sergio Aguero, che dalla prossima stagione non vestirà più la maglia del Manchester City Nei giorni scorsi, il Manchester City e Sergio Aguero hanno annunciato la loro separazione dopo anni di vittorie e successi. Ai microfoni di Sky Sports, Pep Guardiola ha parlato dell’attaccante argentino esaltandone le qualità. «Abbiamo ancora due mesi davanti a noi, e anche nell’ultimo allenamento che abbiamo fatto ho visto quanto è bravo, quanto è dedito al suo lavoro. Sergio è insostituibile. Posso dire che in termini di numeri, forse, è possibile sostituirlo, ma è molto difficile segnare più di 250 gol in più di 360 partite e vincere tanti trofei. È una leggenda, il miglior attaccante ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pephato Sergio, che dalla prossima stagione non vestirà più la maglia del ManchesterNei giorni scorsi, il Manchestere Sergiohanno annunciato la loro separazione dopo anni di vittorie e successi. Ai microfoni di Sky Sports, Pepha parlato dell’argentino esaltandone le qualità. «Abbiamo ancora due mesi davanti a noi, e anche nell’ultimo allenamento che abbiamo fatto ho visto quanto è bravo, quanto è dedito al suo lavoro. Sergio è insostituibile. Posso dire che in termini di numeri, forse, è possibile sostituirlo, ma è molto difficile segnare più di 250 gol in più di 360 partite e vincere tanti trofei. È una leggenda, il...

