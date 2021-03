“Guardate cosa mi sono fatto”. Incidente per Pierpaolo Pretelli, la notizia dall’ex gieffino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche a distanza di un mese dalla fine del ‘Grande Fratello Vip’ la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta andando avanti a gonfie vele. I due si sono lentamente innamorati e dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà, finita l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno continuato a frequentarsi ufficializzando la loro storia d’amore. “La amo e anche se lei è a Milano ed io a Roma, andremo a convivere prestissimo”, aveva detto Pretelli dopo aver lasciato la casa. Ad oggi i due stanno cercando di far incastrare gli impegni lavorativi e di vedersi tra Roma e Milano, quantomeno una volta alla settimana. Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto di avere avuto dei dissapori con la famiglia perché all’inizio non hanno appoggiato la sua relazione con Giulia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche a distanza di un mese dalla fine del ‘Grande Fratello Vip’ la relazione tra Giulia Salemi esta andando avanti a gonfie vele. I due silentamente innamorati e dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà, finita l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno continuato a frequentarsi ufficializzando la loro storia d’amore. “La amo e anche se lei è a Milano ed io a Roma, andremo a convivere prestissimo”, aveva dettodopo aver lasciato la casa. Ad oggi i due stanno cercando di far incastrare gli impegni lavorativi e di vedersi tra Roma e Milano, quantomeno una volta alla settimana.non ha mai nascosto di avere avuto dei dissapori con la famiglia perché all’inizio non hanno appoggiato la sua relazione con Giulia ...

