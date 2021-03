“Guardate che meraviglia!”. Elisabetta Gregoraci, regalo ‘esagerato’. Ma è soprattutto il mittente a incuriosire tutti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Elisabetta Gregoraci ha aumentato ancora di più la sua popolarità dopo la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. La sua amicizia nata con Pierpaolo Pretelli ha fatto sognare milioni di telespettatori, che speravano potesse nascere una meravigliosa storia d’amore. Cosa che però non si è concretizzata, infatti lei ha bloccato sul nascere questa possibilità e poi l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha iniziato la conoscenza con Giulia Salemi, diventata poi vera e propria relazione. Ma l’ex moglie di Flavio Briatore è amatissima da tantissima gente e in particolare c’è una persona che non la sta mollando un attimo. Sta provando in tutti i modi a conquistare il suo cuore e a quanto pare questa sua determinazione sta premiando. Nelle scorse ore l’ex gieffina ha infatti pubblicato una foto splendida che la ritrae con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha aumentato ancora di più la sua popolarità dopo la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. La sua amicizia nata con Pierpaolo Pretelli ha fatto sognare milioni di telespettatori, che speravano potesse nascere una meravigliosa storia d’amore. Cosa che però non si è concretizzata, infatti lei ha bloccato sul nascere questa possibilità e poi l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha iniziato la conoscenza con Giulia Salemi, diventata poi vera e propria relazione. Ma l’ex moglie di Flavio Briatore è amatissima da tantissima gente e in particolare c’è una persona che non la sta mollando un attimo. Sta provando ini modi a conquistare il suo cuore e a quanto pare questa sua determinazione sta premiando. Nelle scorse ore l’ex gieffina ha infatti pubblicato una foto splendida che la ritrae con un ...

Advertising

virginiaraggi : Vanno avanti i lavori di riqualificazione del piazzale davanti alla Stazione Tiburtina. Guardate queste foto: si in… - NicolaPorro : Guardate che capitolo manca, nella traduzione dell’opera di #DanteAlighieri di una casa editrice olandese. Un’altra… - NicolaPorro : Il ministro Franco ha già imparato lo stratagemma: guardate che contentino ha agitato per giustificare la fine dei… - Agatha776 : RT @Ro_finocchiaro: Qui tutti a ridere e a percularlo ma la verità è che Francesco Oppini è un genio,cioè guardate come stiamo per unasempl… - LeoFiorino : @GuidoCrosetto Caro Crosetto, direi che NON va bene per nulla. Abbiamo già visto troppe buffonate urlate da scienzi… -