"Gruppo d'azione nato tre anni fa. Sempre impuniti" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Luca Fazzo Ecco la denuncia dell'ex compagna di un militare Lo chiamavano «il Gruppo d'azione». Era la squadra dei carabinieri criminali, scheggia impazzita all'interno della gloriosa Arma milanese. A raccontarlo, nella denuncia alla base dell'inchiesta della Procura milanese, è l'ex compagna di Arturo Pacini, appuntato, il principale indagato. Una storia d'amore nata nel mondo parallelo della Milano notturna, e approdata a uno scontro furibondo per l'assegnazione dei figli. Chiamati a scegliere, i servizi sociali affidano i ragazzi a Pacini: come non fidarsi di un carabiniere? Il tribunale si adegua. Ma ora si scopre che Pacini aveva una doppia vita. E con lui gli altri del «Gruppo d'azione». Pacini, racconta la donna, era l'uomo di fiducia del comandante dei carabinieri a Palazzo di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Luca Fazzo Ecco la denuncia dell'ex compagna di un militare Lo chiamavano «ild'». Era la squadra dei carabinieri criminali, scheggia impazzita all'interno della gloriosa Arma milanese. A raccontarlo, nella denuncia alla base dell'inchiesta della Procura milanese, è l'ex compagna di Arturo Pacini, appuntato, il principale indagato. Una storia d'amore nata nel mondo parallelo della Milano notturna, e approdata a uno scontro furibondo per l'assegndei figli. Chiamati a scegliere, i servizi sociali affidano i ragazzi a Pacini: come non fidarsi di un carabiniere? Il tribunale si adegua. Ma ora si scopre che Pacini aveva una doppia vita. E con lui gli altri del «d'». Pacini, racconta la donna, era l'uomo di fiducia del comandante dei carabinieri a Palazzo di ...

JuanitaJimnez11 : RT @antimafia2000: Cosa nostra, altri quattro fermi per sparatoria allo Zen: ''In azione gruppo paramilitare'' - Alex_Bruzzi1975 : RT @alessiarotta: Buon lavoro a @serracchiani che è la nuova Presidente del nostro gruppo parlamentare e sono certa farà un ottimo lavoro.… - annamaria_ff : @carlo1493 @BimbiMeb @ItaliaViva @Azione_it @baseitaliaweb @Piu_Europa @PartSocialista @VoltEuropa Questo gruppo già mi piace tanto. - cesarebrogi1 : RT @giannileft: @ItalianNavy @MinisteroDifesa @SM_Difesa Che cos'è questa follia di festeggiare un'azione militare che non è servita a un c… - SenatoriPD : RT @vannaio: Buon lavoro a @serracchiani nuova presidente del gruppo del @pdnetwork alla Camera. Sono certa che con @SimonaMalpezzi daranno… -