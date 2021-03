(Di mercoledì 31 marzo 2021) Unper l’ex calciatore della Sampdoria. E’e laè il Coronavirus, è deceduta in seguito a complicazioni dovute alla malattia eappena 53. La notizia è stata riportata direttamente dal Daily Mail che ha citato il quotidiano uruguaiano Ovacion. Il giocatore dell’Atletico Madridfatto ritorno in patria nei giorni scorsi per stare al fianco della madre. La donna ha trascorso diversi giorni nel CTI dell’Hospital de Salto fino alla triste notizia del decesso. Il rapporto traFoto InstagramLa signoranon ha mai fatto mancare il sostegno nei confronti di ...

Advertising

zazoomblog : Gravissimo lutto per Torreira è morta mamma Viviana a causa del Covid: aveva 53 anni - #Gravissimo #lutto… - CalcioWeb : Un grave lutto ha colpito il calciatore #Torreira: è morta mamma Viviana - MarioGuglielmi : RT @Edorsi53: Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia #Furino: è morta #IreneVercellini, la moglie di #Giuseppe, il capitano della #Juve… - EnricoPirinoli : RT @Edorsi53: Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia #Furino: è morta #IreneVercellini, la moglie di #Giuseppe, il capitano della #Juve… - oscarvalle1984 : RT @Edorsi53: Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia #Furino: è morta #IreneVercellini, la moglie di #Giuseppe, il capitano della #Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo lutto

Leggilo.org

'Unincidente stradale, avvenuto nel nostro quartiere, è costato la vita a un militare ... Il Quartiere 2 ha messo le bandiere ae tutti noi rivolgiamo un pensiero alla famiglia, a cui ...... 'Unincidente stradale, avvenuto stamani nel nostro quartiere, è costato la vita a un ... Il Quartiere 2 ha messo le bandiere ae tutti noi rivolgiamo un pensiero alla famiglia, a cui ...Khan ha parlato di "circolazione virale intollerabile" da febbraio in avanti, di costante "permanenza della pressione ospedaliera" e di conseguenze gravi su ... del lutto per i cari scoparsi.La speranza pasquale non è solo ottimismo; non è solo rilancio e nemmeno solo progetto: è rigenerazione, cioè nuova nascita ...