Grave incidente sulla Ss 113 a zona di Villagrazia di Carini

(Di mercoledì 31 marzo 2021)statale 113, donna in bici travolta da un’auto: è. Una 47enne si trova intubata a Villa Sofia dopo lo scontro con un mezzo dalle parti didi. Sul posto la polizia municipale Stava pedalando con un gruppo di amici nelladidiquando è stata investita da

Advertising

baritoday : Auto nella scarpata dopo l'impatto sulla Adelfia-Sannicandro: due morti nel grave incidente - siciliafeed : Incidente a Villagrazia di Carini, ciclista travolta da un’auto: donna di 47 anni è grave - PalermoToday : Incidente sulla statale 113, donna in bici travolta da un’auto: è grave - stefbikers : RT @GDS_it: #Incidente a #VillagraziadiCarini, ciclista travolta da un'auto: donna di 47 anni è grave - GDS_it : #Incidente a #VillagraziadiCarini, ciclista travolta da un'auto: donna di 47 anni è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente

Telefriuli

successo nel pomeriggio di ieri: un tir adibito al trasporto di rotoli di carta da 1,5t ciascuno che percorreva la tangenziale di Padova per fare ritorno in Turchia è collassato sulle paratie ......e stanno accertando le responsabilità dell'. Il ferito, trasportato al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una...Autostrada A4 ancora scenario di incidenti stradali con gravi ripercussioni sul traffico. Due incidenti a distanza di soli 2 km uno dall'altro si sono verificati poco prima delle ore 18:30 di oggi mar ...Incidente sulla statale 113, donna in bici travolta da un’auto: è grave. Una 47enne si trova intubata a Villa Sofia dopo lo scontro con un mezzo dalle parti di Villagrazia di Carini. Sul posto la ...