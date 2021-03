Grandi navi fuori dalla laguna di Venezia, l'ok del Cdm (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Ora è ufficiale: le grandi navi resteranno fuori dalla laguna di Venezia. Il decreto legge che espelle i giganti del mare delle crociere è stato approvato dal Cdm, a coronamento di un ripensamento che era apparso inevitabile dopo l'incidente del 2 giugno 2019, quando la Mcs Opera si schiantò contro la banchina di San Basilio. Ora sarà un concorso di idee a ripensare le modalità per far arrivare i crocieristi in città. La soddisfazione di Franceschini "Una decisione giusta e attesa da anni", ha commentato il ministro, Dario Franceschini, indicando la necessità di "contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Ora è ufficiale: le grandiresterannodi. Il decreto legge che espelle i giganti del mare delle crociere è stato approvato dal Cdm, a coronamento di un ripensamento che era apparso inevitabile dopo l'incidente del 2 giugno 2019, quando la Mcs Opera si schiantò contro la banchina di San Basilio. Ora sarà un concorso di idee a ripensare le modalità per far arrivare i crocieristi in città. La soddisfazione di Franceschini "Una decisione giusta e attesa da anni", ha commentato il ministro, Dario Franceschini, indicando la necessità di "contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio die della suacon la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ...

dariofrance : Una decisione giusta e attesa da anni: il Consiglio dei ministri approva un decreto legge che stabilisce che l’appr… - HuffPostItalia : Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto - straneuropa : Il governo ha appena adottato misure per risolvere in maniera strutturale il problema delle grandi navi a Venezia p… - PetrazzuoloF : RT @dariofrance: Una decisione giusta e attesa da anni: il Consiglio dei ministri approva un decreto legge che stabilisce che l’approdo def… - Stevefromit : RT @dariofrance: Una decisione giusta e attesa da anni: il Consiglio dei ministri approva un decreto legge che stabilisce che l’approdo def… -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi navi Nuovo decreto Draghi: Italia chiusa (con ipotesi di deroghe). Ok di Salvini, che attacca Speranza Il ministro Dario Franceschini invece sottolinea la decisione di non permettere più alle grandi navi da crociera di entrare a Venezia : "Era attesa da anni, si stabilisce che l'approdo definitivo ...

Cdm, via libera al dl anti - Covid Il Cdm ha approvato anche lo stop del transito delle grandi navi a Venezia. .

Governo: Franceschini, 'ok Cdm a stop grandi navi a Venezia' Affaritaliani.it Il ministro Dario Franceschini invece sottolinea la decisione di non permettere più alleda crociera di entrare a Venezia : "Era attesa da anni, si stabilisce che l'approdo definitivo ...Il Cdm ha approvato anche lo stop del transito dellea Venezia. .