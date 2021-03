Grande successo a Ferrara per l’app che premia i viaggi ‘green’ (Di mercoledì 31 marzo 2021) FERRARA – Si sta rivelando un successo, a Ferrara, l’app ‘Ferrara Play and Go’, che calcola i percorsi fatti pedalando, camminando o usando i mezzi pubblici e che consente di accumulare non solo “chilometri più sostenibili per l’ambiente, ma anche punti che fanno vincere premi“. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) FERRARA – Si sta rivelando un successo, a Ferrara, l’app ‘Ferrara Play and Go’, che calcola i percorsi fatti pedalando, camminando o usando i mezzi pubblici e che consente di accumulare non solo “chilometri più sostenibili per l’ambiente, ma anche punti che fanno vincere premi“.

Ultime Notizie dalla rete : Grande successo Games of Games con Simona Ventura: giochi, concorrenti e quando inizia ...Rai è un format che arriva direttamente dagli Stati Uniti dove dal 2017 è condotto con successo da ... prodotta da Blu Yazmine per Raidue, è ambientata in uno studio televisivo pensato come un grande ...

Diretta/ Cesena Gubbio (Serie C) streaming video tv: Romagnoli in crisi Gli umbri hanno dunque una grande occasione in questo recupero, quella di piazzare il sorpasso e ... le quote del bookmaker Snai fissano a 2.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a ...

Grande successo per i Focus Group di BEYOND THE BOX Startupper Magazine Premio letterario Galileo 2021, incontro con Barbara Mazzolai “La natura geniale” Se fino a ieri non avevamo dubbi su quale tra le due fosse la strategia di maggior successo, oggi qualche dubbio c’è, sollevato dalla crisi ecologica globale che abbiamo scatenato. Il libro. Tutto ...

Linkin Park, Slipknot ed Eminem in un incredibile mashup su Youtube Nei giorni scorsi, lo YouTuber Daniel Schwind (XYClanKILLER2) ha condiviso sulla celebre piattaforma di contenuti, un mashup esplosivo che vede in scena l’alternative rock dei Linkin Park, unito ...

