Governo: Bini, 'D'Incà mi ha comunicato nomina sottosegretario Rapporti Parlamento' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il mio ministro, Federico D'Incà, mi ha appena comunicato che su sua proposta, il Consiglio dei ministri mi ha nominato a sottosegretaria di stato per i Rapporti con il Parlamento. Sono grata al mio partito per avermi proposto, al ministro D'Incà e al presidente Draghi per la fiducia che hanno riposto in me". Lo annuncia in un post su Facebook la senatrice del Pd Caterina Bini. "Sento tutta la responsabilità di questo incarico -aggiunge- a cui mi propongo di adempiere con il massimo di impegno e di disponibilità, a servizio delle Istituzioni del mio Paese. Un pensiero di gratitudine e di affetto alla mia famiglia che mi ha insegnato i valori della partecipazione, del servizio alla comunità, della cittadinanza e un pensiero speciale alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il mio ministro, Federico D', mi ha appenache su sua proposta, il Consiglio dei ministri mi hato a sottosegretaria di stato per icon il. Sono grata al mio partito per avermi proposto, al ministro D'e al presidente Draghi per la fiducia che hanno riposto in me". Lo annuncia in un post su Facebook la senatrice del Pd Caterina. "Sento tutta la responsabilità di questo incarico -aggiunge- a cui mi propongo di adempiere con il massimo di impegno e di disponibilità, a servizio delle Istituzioni del mio Paese. Un pensiero di gratitudine e di affetto alla mia famiglia che mi ha insegnato i valori della partecipazione, del servizio alla comunità, della cittadinanza e un pensiero speciale alle ...

