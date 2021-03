Gomorra 5, Ciro Esposito: “La quinta stagione sarà entusiasmante” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gomorra 5, intervista a Ciro Esposito, attore che interpreta il luogotenente del boss ‘o Maestrale apparso nell’ultima stagione della serie. Lo abbiamo visto interpretare il luogotenente del boss ‘o Maestrale nell’ultima stagione di Gomorra. Ma da giovane ha interpretato Raffaele Aiello, bulletto di “Io speriamo che me la cavo” di Lina Wertmuller. Stiamo parlando di Leggi su 2anews (Di mercoledì 31 marzo 2021)5, intervista a, attore che interpreta il luogotenente del boss ‘o Maestrale apparso nell’ultimadella serie. Lo abbiamo visto interpretare il luogotenente del boss ‘o Maestrale nell’ultimadi. Ma da giovane ha interpretato Raffaele Aiello, bulletto di “Io speriamo che me la cavo” di Lina Wertmuller. Stiamo parlando di

Advertising

bylprod : alessio nella foto con gimmy sembra troppo ciro di gomorra #leiene - Vafenkulo : @NetflixFR Ciro DiMarzio, Gomorra. - rizzi_mr : Me lo ricordavo diverso Ciro di Gomorra che uccide la moglie in spiaggia - bruttapas : @GimboTognazzi Successe all'attore Fabio De Caro, che in Gomorra 2, nei panni di Malammore,uccideva la figlia di Ci… - ssaraclementi : @fuskeetz #Napoli è la #vera capitale italiana e #aldiavolo chi dice il contrario ???????????????? #gomorra #ciro -