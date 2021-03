Gomma riciclata per il centro vaccinale alla Cecchignola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ha aperto oggi alla cittadinanza il centro vaccinale realizzato all’interno della cittadella militare della Cecchignola a Roma, inaugurato lo scorso 23 febbraio con l’avvio delle vaccinazioni ai militari di tutte le Forze Armate di Roma e del Lazio. Il piazzale all’interno del centro che conduce verso i padiglioni dove vengono somministrati i vaccini è stato realizzato con asfalto modificato con Gomma riciclata da pneumatici fuori uso (Pfu), in parte provenienti dalla sostituzione su mezzi militari, grazie alla collaborazione con Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pfu in Italia. L’intervento rientra all’interno di un accordo quadro per la realizzazione di opere di urbanizzazione a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ha aperto oggicittadinanza ilrealizzato all’interno della cittadella militare dellaa Roma, inaugurato lo scorso 23 febbraio con l’avvio delle vaccinazioni ai militari di tutte le Forze Armate di Roma e del Lazio. Il piazzale all’interno delche conduce verso i padiglioni dove vengono somministrati i vaccini è stato realizzato con asfalto modificato conda pneumatici fuori uso (Pfu), in parte provenienti dsostituzione su mezzi militari, graziecollaborazione con Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pfu in Italia. L’intervento rientra all’interno di un accordo quadro per la realizzazione di opere di urbanizzazione a ...

Advertising

italiaserait : Gomma riciclata per il centro vaccinale alla Cecchignola - lifestyleblogit : Gomma riciclata per il centro vaccinale alla Cecchignola - - Ecopneus : ??Prosegue la collaborazione #Ecopneus ed @Esercito: elementi di arredo in gomma riciclata ed asfalto modificato con… - Ecopneus : ??Anche la Lettonia punta sugli asfalti modificati con #gommariciclata da Pneumatici Fuori Uso. Una tecnologia che… - magliarchimede : Sono felice di condividere l'ultimo arrivato nel mio negozio #etsy: Maxi borsa in gomma riciclata #nero… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomma riciclata Assegno unico figli, ok da luglio: a chi spetta Read More Ambiente Gomma riciclata per il centro vaccinale alla Cecchignola 31 Marzo 2021 Ha aperto oggi alla cittadinanza il centro vaccinale realizzato all'interno della cittadella militare della ...

Assalto al Congresso, Trump denunciato da due agenti Read More Ambiente Gomma riciclata per il centro vaccinale alla Cecchignola 31 Marzo 2021 Ha aperto oggi alla cittadinanza il centro vaccinale realizzato all'interno della cittadella militare della ...

Ecopneus con l'Esercito: alla Cecchignola pavimenti in gomma riciclata CavalloMagazine Gomma riciclata per il centro vaccinale alla Cecchignola Ha aperto oggi alla cittadinanza il centro vaccinale realizzato all’interno della cittadella militare della Cecchignola a Roma, inaugurato lo scorso 23 febbraio con l’avvio delle vaccinazioni ai milit ...

Sneakers green primavera estate 2021: belle, ecologiche e tecniche Il nuovo “sapore” delle sneakers eco. Alla frutta, per esempio: perché dagli scarti alimentari di mela, uva, ananas e mango nascono materiali vegan simili alla pelle, ma molt ...

Read More Ambienteper il centro vaccinale alla Cecchignola 31 Marzo 2021 Ha aperto oggi alla cittadinanza il centro vaccinale realizzato all'interno della cittadella militare della ...Read More Ambienteper il centro vaccinale alla Cecchignola 31 Marzo 2021 Ha aperto oggi alla cittadinanza il centro vaccinale realizzato all'interno della cittadella militare della ...Ha aperto oggi alla cittadinanza il centro vaccinale realizzato all’interno della cittadella militare della Cecchignola a Roma, inaugurato lo scorso 23 febbraio con l’avvio delle vaccinazioni ai milit ...Il nuovo “sapore” delle sneakers eco. Alla frutta, per esempio: perché dagli scarti alimentari di mela, uva, ananas e mango nascono materiali vegan simili alla pelle, ma molt ...