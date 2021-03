Golf | ANA Inspiration 2021 | al via il primo Major del circuito femminile Mirim Lee difende il titolo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sta per prendere il via, e lo farà domani a Mission Hills, la cinquantesima edizione dell’ANA, che quest’anno torna a vestirsi dei panni didell’anno nel. Se l’anno scorso c’era stato il rinvio a settembre, in questa occasione si ritorna invece allo slot temporale originale, quello tra fine marzo e inizio aprile (in questo caso la seconda opzione, visto che i primi quattro giorni del quarto mese dall’anno saranno occupati dal torneo). Are ilè la sudcoreanaLee, che ha vinto il suogrande torneo poco prima di compiere trent’anni e dopo un playoff a tre con la canadese Brooke Henderson e l’americana Nelly Korda, in cerca di rivincita in questa edizione. Soprattutto la ...

La Top 10 mondiale del golf femminile si sfida al Kia Classic, quarto appuntamento del LPGA Tour 2021. A Carlsbad, in ... a Rancho Mirage, andrà in scena l'ANA Inspiration, primo Major femminile del ...