Golf, al via il Texas Open 2021: Conners proverà a difendere il titolo a San Antonio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riparte il Texas Open di San Antonio. Dopo l’edizione del 2020 cancellata per Covid-19, ecco che il torneo è pronto a riaprire i battenti. Attesa per Corey Conners, campione in carica, che sfiderà i rivali Finau e Scheffler, secondo i media tra i favoriti per la vittoria della competizione americana. In totale saranno 144 i concorrenti, tra loro anche Mickelson e Kuchar. Il Texas Open precede il The Masters, in programma per l’8-11 aprile in Georgia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riparte ildi San. Dopo l’edizione del 2020 cancellata per Covid-19, ecco che il torneo è pronto a riaprire i battenti. Attesa per Corey, campione in carica, che sfiderà i rivali Finau e Scheffler, secondo i media tra i favoriti per la vittoria della competizione americana. In totale saranno 144 i concorrenti, tra loro anche Mickelson e Kuchar. Ilprecede il The Masters, in programma per l’8-11 aprile in Georgia. SportFace.

Golf: PGA Tour; Texas Open al via, precede il The Masters A San Antonio (Usa) da domani a domenica (1-4 aprile) va in scena il Valero Texas Open, torneo del PGA Tour che mette in palio un montepremi di 7.700.000 dollari, di cui 1.386.000 andrà al vincitore.

